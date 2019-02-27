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27.02.2019, 12:11

Боевика посадили за подрывы автомобилей СБУ и пограничников

Боевика посадили за подрывы автомобилей СБУ и пограничников - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Правоохранители задержали террориста в апреле 2015 года

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По материалам СБУ до семи лет и восьми месяцев лишения свободы приговорен житель Луганской области за совершение ряда терактов и незаконное хранение военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что весной 2015 года житель приграничного населенного пункта совершил подрыв радиолокационной станции одной из воинских частей, а также транспортных средств, принадлежащих сотрудникам Госпогранслужбы и СБУ.

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Правоохранители задержали террориста в апреле 2015 года.

Во время обыска по месту его жительства они обнаружили три пистолета, четыре тротиловые шашки общим весом 200 граммов, патроны различного калибра, электродетонаторы и взрывное устройство иностранного производства.

Старобельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса, и в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевших.

27 февраля 2019 года сообщалось, что пограничники задержали в Торецке боевика незаконного вооруженного формирования Восток, который на протяжении почти двух месяцев охранял обломки и вещественные доказательстве на месте крушения малазийского Boeing рейса MH17.

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Теги: подрыв авто, сбу, пограничники, боевик
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