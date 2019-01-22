Боевикам приказали сбивать беспилотники миссии - ОБСЕ

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Боевики признали, что получают команды от главарей террористов во временно оккупированном Донбассе сбивать беспилотники ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

20 января, предпринимая попытку запустить мини-БПЛА возле Софиевки (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска, - ред.), члены патруля СММ потеряли с ним связь. Находясь там, наблюдатели увидели, как подъехал грузовик с номерными знаками военного типа и с двумя боевиками на борту.

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"Один из них вышел из грузовика и сообщил, что согласно полученным от их "командиров" распоряжений, в случае, если кто-нибудь из вооруженных формирований увидит летящий БПЛА СММ, его собьют", - отметили в пресс-службе.

После этого патруль покинул данный район.

16 марта 2018 года пророссийские наемники в очередной раз обстреляли беспилотник ОБСЕ.