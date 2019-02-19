Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.02.2019, 13:34

Боевикам в Донбассе поставили лазерные приборы из Сирии – ГУР

Боевикам в Донбассе поставили лазерные приборы из Сирии – ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, с начала февраля пророссийские наемники начали использовать оптические приборы в ОРДЛО

Реклама
Реклама

Боевикам во временно оккупированном Донбассе страна-агрессор Россия перебросила из Сирии лазерные приборы, которые способны поражать органы зрения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, с начала февраля этого года террористы начали использовать неустановленного образца оптические (лазерные) приборы. 

Реклама

"Указанные приборы применяются военнослужащими ВС РФ, в январе этого года прибыли с территории Сирии для усиления снайперских подразделений российских оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

18 февраля сообщалосьпод предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу российских оккупационных войск сообщили о требовании запрета размещать в социальных сетях фотографии, которые имеют какое-либо отношение к военной службе.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, Сирия, боевики, гур, лазерные приборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 