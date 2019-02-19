Боевикам в Донбассе поставили лазерные приборы из Сирии – ГУР

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Боевикам во временно оккупированном Донбассе страна-агрессор Россия перебросила из Сирии лазерные приборы, которые способны поражать органы зрения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, с начала февраля этого года террористы начали использовать неустановленного образца оптические (лазерные) приборы.

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"Указанные приборы применяются военнослужащими ВС РФ, в январе этого года прибыли с территории Сирии для усиления снайперских подразделений российских оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

18 февраля сообщалось, под предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу российских оккупационных войск сообщили о требовании запрета размещать в социальных сетях фотографии, которые имеют какое-либо отношение к военной службе.