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19.02.2019, 10:08

Боевики глушили беспилотник ОБСЕ в оккупированном Донбассе

Боевики глушили беспилотник ОБСЕ в оккупированном Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Инцидент произошел вчера, 18 февраля

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Боевики террористической организации ЛНР специально глушили беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ в 49 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"18 февраля в период между 13:27 и 13:38 двойной GPS-сигнал беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия подвергся глушению во время полета на высоте примерно 6000 футов вблизи  Донецкого недалеко от линии соприкосновения", - отметили в пресс-службе.

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В ОБСЕ уточнили, что в 13:38 на расстоянии около 600 метров к юго-востоку от Бердянки БПЛА начал не контролировано крутиться вокруг своей оси и терять высоту.

По оценке СММ, БПЛА разбился в этом районе.

Наблюдатели запустили мини-БПЛА над Бердянкой, однако установить местонахождение БПЛА дальнего радиуса действия так и не удалось. Миссия продолжит уточнять обстоятельства данного инцидента.

15 февраля в десяти метрах от патруля ОБСЕ боевики стреляли по беспилотнику СММ, который пролетал над участком разведения в районе Золотого.

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Теги: боевики, Луганск, обсе, беспилотник
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