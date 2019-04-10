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10.04.2019, 13:25

Боевики готовят провокации и диверсии: ГУР не исключает эскалации

Боевики готовят провокации и диверсии: ГУР не исключает эскалации - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, террористы специально создают материально-техническую базу в ОРДЛО

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Боевики во временно оккупированном Донбассе намерены увеличить количество провокаций и диверсий с целью обострения обстановки на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"Российские подразделения провоцируют открытие ответного огня, скрыто обстреливая и позиции объединенных сил, и одновременно своих войск. Противник планирует увеличить количество провокаций и диверсий. С этой целью ускоренна работа по подбору личного состава и созданию необходимой материально-технической базы", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, для активизации информационно-пропагандистских мероприятий по дискредитации украинских силовых структур террористы будут привлекать одновременно не менее трех съемочных групп российских телевизионных агентств, сотрудники которых на ротационной основе постоянно находятся в районах расположения подразделений оккупантов на передовых позициях.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.

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Теги: боевики, Донбасс, гур, провокации, диверсии
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