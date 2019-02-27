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27.02.2019, 13:27

В ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных

В ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, во временно оккупированном Донбассе зафиксированы случаи масштабного хищения средств и имущества со стороны боевиков

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Командование ВС РФ усиливает контроль за проведением ротации командного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, принимаются меры для предотвращения случаев масштабного хищения средств и имущества.

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"В связи с этим, проведение ротационных мероприятий осуществляется с привлечением многочисленных специальных комиссий из состава 8 армии Южного военного округа ВС РФ (штаб в Новочеркасске Ростовской области, - ред.)", - отмечается в сообщении.

В ГУР добавили, что это связано с назначением на руководящие должности соединений и частей террористов значительного количества кадровых российских офицеров, ранее проходивших военную службу в составе российских оккупационных войск в ОРДЛО.

18 февраля 2019 года сообщалось, что военным РФ запретили размещать фото из Донбасса в соцсетях.

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Теги: Луганск, гур, российские военные, Донецк
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