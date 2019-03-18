Боевики хотят местных жителей отправить рыть окопы - ГУР

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Российское оккупационное командование намерено привлечь большое количество местных жителей временно оккупированного Донбасса к выполнению инженерных работ на передовых позициях соединений и частей боевиков, включая рытье траншей, окопов и оборудование ложных огневых позиций. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, военнослужащим передовых подразделений очередное месячное денежное обеспечение за январь-февраль 2019 года было выплачено без надбавки за выполнение боевых задач и такие выплаты не запланированы в течение первого полугодия текущего года.

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17 марта 2019 года сообщалось, что боевики запугивают местных жителей временно оккупированного Луганска накануне проведения выборов президента, которые пройдут 31 марта 2019 года.