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18.03.2019, 14:15

Боевики хотят местных жителей отправить рыть окопы - ГУР

Боевики хотят местных жителей отправить рыть окопы - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, местных жителей хотят также задействовать к оборудованию ложных огневых позиций в Донбассе

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Российское оккупационное командование намерено привлечь большое количество местных жителей временно оккупированного Донбасса к выполнению инженерных работ на передовых позициях соединений и частей боевиков, включая рытье траншей, окопов и оборудование ложных огневых позиций. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, военнослужащим передовых подразделений очередное месячное денежное обеспечение за январь-февраль 2019 года было выплачено без надбавки за выполнение боевых задач и такие выплаты не запланированы в течение первого полугодия текущего года.

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17 марта 2019 года сообщалось, что боевики запугивают местных жителей временно оккупированного Луганска накануне проведения выборов президента, которые пройдут 31 марта 2019 года.

 

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Теги: боевики, местные жители, окопы
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