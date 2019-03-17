"Будем невыездными": боевики запугивают луганчан накануне выборов

Линия разграничения в Станице (фото - скриншот видео)

Боевики запугивают местных жителей временно оккупированного Луганска накануне проведения выборов президента, которые пройдут 31 марта 2019 года. Об этом сообщили сегодня LIGA.net собеседники на правах анонимности.

Отвечая на вопрос, планируют ли пересекать линию разграничения для того, чтобы проголосовать 31 марта в Станице луганчанин Сергей сказал: "В этот день на блокпостах (боевиков, - ред.) будут усиленные проверки. Это выходной день. Банки не работают, поэтому у них будет много вопросов. Говорят, что возникнут потом проблемы при возвращении домой, будем вообще невыездными".

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Источники LIGA.net уточнили, что в первую очередь речь идет о так называемых бюджетниках.

"Угрожают, что могут поставить на контроль", - добавил собеседник.

Луганчанка Марина сообщила, что среди ее круга знакомых никто не собирается идти на выборы. "Есть две причины. Первая – боятся, вторая – на пересечение линии разграничения нужно потратить почти целый день, а это очень тяжело", - сказала она.

10 марта 2019 года некоторые риэлторы во временно оккупированном Луганске не рекомендовали пока луганчанам продавать недвижимость до выборов президента в Украине, которые пройдут 31 марта.