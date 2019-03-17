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17.03.2019, 17:08

"Будем невыездными": боевики запугивают луганчан накануне выборов

"Будем невыездными": боевики запугивают луганчан накануне выборов - Фото
Линия разграничения в Станице (фото - скриншот видео)

По словам местных жителей ОРЛО, они не собираются пересекать линию разграничения в день выборов президента

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Боевики запугивают местных жителей временно оккупированного Луганска накануне проведения выборов президента, которые пройдут 31 марта 2019 года. Об этом сообщили сегодня LIGA.net собеседники на правах анонимности.

Отвечая на вопрос, планируют ли пересекать линию разграничения для того, чтобы проголосовать 31 марта в Станице луганчанин Сергей сказал: "В этот день на блокпостах (боевиков, - ред.) будут усиленные проверки. Это выходной день. Банки не работают, поэтому у них будет много вопросов. Говорят, что возникнут потом проблемы при возвращении домой, будем вообще невыездными".

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Источники LIGA.net уточнили, что в первую очередь речь идет  о так называемых бюджетниках.

"Угрожают, что могут поставить на контроль", - добавил собеседник.

Луганчанка Марина сообщила, что среди ее круга знакомых никто не собирается идти на выборы. "Есть две причины. Первая – боятся, вторая – на пересечение линии разграничения нужно потратить почти целый день, а это очень тяжело", - сказала она.

10 марта 2019 года некоторые риэлторы во временно оккупированном  Луганске не рекомендовали пока луганчанам продавать недвижимость до выборов президента в Украине, которые пройдут 31 марта.

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Теги: боевики, Луганск, запугивание, станица луганская, выборы-2019
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