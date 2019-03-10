Как выборы президента влияют на цены недвижимости в Луганске

Фото: LIGA.net

Некоторые риэлторы во временно оккупированном Луганске не рекомендуют пока луганчанам продавать недвижимость до выборов президента в Украине, которые пройдут 31 марта. Об этом на правах анонимности сообщили сегодня LIGA.net несколько риэлторов.

"Думаю, что не стоит. Надеемся, что ситуация все-таки изменится, рынок недвижимости хоть немного оживет, и цены вырастут", - сказала риэлтор Оксана.

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По ее словам, в городе заработали так называемые суды. "Они не работали почти пять лет. Многие сейчас вступают в наследство, поэтому желающих продать становится все больше", - уточнила она.

По информации LIGA.net, те, кто интересуется покупкой квартир, сразу ставят условие – обязательно с мебелью и техникой.

"Пустые стены здесь уже давно никто не покупает, это вообще нереально, а если и найдется желающий, то за однокомнатную пустую квартиру, например, больше $3 тыс он не получит", - рассказал другой риэлтор Дмитрий.

Дмитрий уточнил, что сейчас "скупают многие квартиры по дешевке" под сдачу. "Приезжают, покупают некоторые даже из Крыма, из России были, но сейчас меньше. Потому, что там недвижимость очень дорогая, несравнимо с ценами тут", - отметил Дмитрий.

По его словам, в среднем двухкомнатная квартира с мебелью, "под ключ", в зависимости от района города, состояния и этажности стоит от $6-8 тыс, однокомнатная квартира - от $3,5 тыс, трехкомнатная - от $9 тыс.

Собеседники отметили, что некоторые нотариусы стали принимать доверенности украинского образца.

Осенью 2018 года принимались только доверенности российского образца или оформленные в ОРЛО.