Боевики испытывают в Донбассе новое оружие: разбиты беспилотники

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В Донбассе в подразделениях российских оккупационных войск определенная часть новых образцов вооружения содержится вне штата, в том числе средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"Применение нового российского вооружения недостаточно подготовленным личным составом приводит к росту числа случаев его порчи и аварий. В частности, развернутые противником на прошлой неделе станции радиоэлектронной борьбы создавали препятствия применению других образцов техники", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, речь идет о беспилотных летательных аппаратах террористов, три из которых разбились из-за потери контроля управления.

Проводится расследование указанных инцидентов с привлечением специалистов из России.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.