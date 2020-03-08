Боевики на Донбассе обстреляли автомобиль ООС: один боец погиб, двое ранены

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

На Донбассе боевики обстреляли грузовой автомобиль объединенных сил, в результате чего погиб украинский военнослужащий, еще трое пострадали. Об этом сообщает штаб ООС.

«Сегодня, 08 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих», - сообщили в штабе.

Вследствие попадания ракеты один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение.

Кроме того, во время обстрелов украинских позиций трое защитников Украины получили ранения.

«Подразделения ООС прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются», - говорится в сообщении.

Вчера на Донбассе снайпер боевиков ранил мирного жителя Марьинки Донецкой области. Он госпитализирован.