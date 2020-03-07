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На Донбассе снайпер боевиков ранил местного жителя. В штабе говорят, умышленно

На Донбассе снайпер боевиков ранил местного жителя. В штабе говорят, умышленно - Фото
КПВВ Марьинка (фото - пресс-служба ГПСУ)
07.03.2020, 22:35

В штабе ООС заявляют, что боевики целенаправленно вели огонь по мирному населению Марьинки

На Донбассе снайпер боевиков ранил мирного жителя Марьинки Донецкой области. Он госпитализирован. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

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В сообщении штаба говорится, что «российские оккупационные войска вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области».

Местный житель находился за рулем своего автомобиля, когда получил ранение. Украинские военнослужащие эвакуировали его из сектора обстрела. В безопасном месте военные медики оказали первую помощь раненому, затем его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Украинские военные огонь в ответ не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

"Вместе с тем, все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующих международных организациях для привлечения страны-агрессора - Российской Федерации к ответственности", – сообщили в штабе ООС.

4 марта российские гибридные войска на Донбассе дважды обстреляли территорию участка разведения у Богдановки и Петровского на восток от Волновахи в Донецкой области.

Ребрина Вадим
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