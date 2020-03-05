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Донбасс. Обстрелян участок разведения в Донецкой области, четверо раненых у ВСУ

Донбасс. Обстрелян участок разведения в Донецкой области, четверо раненых у ВСУ - Фото
На участке разведения Богдановка-Петровское в Донецкой области (скриншот из видео Радио Свобода)
05.03.2020, 08:44

За вчера на Донбассе было шесть обстрелов позиций ВСУ, в том числе из тяжелых 120 мм минометов (неподалеку от неспокойного в последние недели Орехово)

Вчера, 4 марта, российские гибридные войска на Донбассе дважды обстреляли территорию участка разведения у Богдановки и Петровского на восток от Волновахи в Донецкой области. Об этом инциденте пишет штаб операции объединенных сил.

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По данным военных, боевики не использовали тяжелое вооружение: провокацию устроили с применением стрелкового оружия. "Огонь в ответ украинские военные не открывали - с нашей стороны режим тишины был соблюден", - отметили в штабе ООС.

Богдановка-Петровское

Пострадавших в этом инциденте нет, однако за вчера в разных точках линии разграничения ранения получили четверо защитников Украины, один из них - "тяжелый".

По состоянию на 07:00 сегодняшнего утра российские оккупационные войска не стреляли, сообщает штаб.

  • Участки разведения №1 и №2 - в Луганской области: Станица Луганская и Золотое соответственно, №3 - около поселков Богдановка и Петровское в Донецкой области.
  • Необъявленная война России против Украины продолжается шесть лет.
Евгений Пилипенко
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