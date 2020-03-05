Донбасс. Обстрелян участок разведения в Донецкой области, четверо раненых у ВСУ

На участке разведения Богдановка-Петровское в Донецкой области (скриншот из видео Радио Свобода)

Вчера, 4 марта, российские гибридные войска на Донбассе дважды обстреляли территорию участка разведения у Богдановки и Петровского на восток от Волновахи в Донецкой области. Об этом инциденте пишет штаб операции объединенных сил.

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По данным военных, боевики не использовали тяжелое вооружение: провокацию устроили с применением стрелкового оружия. "Огонь в ответ украинские военные не открывали - с нашей стороны режим тишины был соблюден", - отметили в штабе ООС.

Пострадавших в этом инциденте нет, однако за вчера в разных точках линии разграничения ранения получили четверо защитников Украины, один из них - "тяжелый".

По состоянию на 07:00 сегодняшнего утра российские оккупационные войска не стреляли, сообщает штаб.

Участки разведения №1 и №2 - в Луганской области: Станица Луганская и Золотое соответственно, №3 - около поселков Богдановка и Петровское в Донецкой области.

Необъявленная война России против Украины продолжается шесть лет.