Донбасс. Обстрелян участок разведения в Донецкой области, четверо раненых у ВСУ

Вчера, 4 марта, российские гибридные войска на Донбассе дважды обстреляли территорию участка разведения у Богдановки и Петровского на восток от Волновахи в Донецкой области. Об этом инциденте пишет штаб операции объединенных сил.
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По данным военных, боевики не использовали тяжелое вооружение: провокацию устроили с применением стрелкового оружия. "Огонь в ответ украинские военные не открывали - с нашей стороны режим тишины был соблюден", - отметили в штабе ООС.
Пострадавших в этом инциденте нет, однако за вчера в разных точках линии разграничения ранения получили четверо защитников Украины, один из них - "тяжелый".
По состоянию на 07:00 сегодняшнего утра российские оккупационные войска не стреляли, сообщает штаб.