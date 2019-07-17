Боевики на участке разведения в Станице установили видеокамеру

КПВВ Станица Луганская (фото - president.gov.ua)

На участке разведения в Станице Луганской беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия впервые зафиксировал камеру видеонаблюдения вблизи бывших позиций боевиков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, видеокамера террористов установлена примерно в 950 метрах к востоку от западного края и в 600 метрах к северу от южного края участка.

14 июля беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил металлическую мачту треугольной формы с установленной на ее вершине камерой примерно в 340 метрах к северо-западу от бывших позиций ВСУ возле железнодорожного моста ориентировочно в 650 метрах к востоку-северо-востоку от моста.

15 июля на участке разведения наблюдатели видели семь сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, проводящих работы по разминированию примерно в 20–70 метрах к востоку от бывшей передовой позиции ВСУ севернее разрушенной части моста в Станице Луганской. Члены патруля миссии впервые видели участки, огражденные красно-белой лентой, привязанной к деревянным столбикам в поле примерно в 50–100 метрах к востоку от дороги и ориентировочно в 170 метрах к югу от северного края участка разведения.

Наблюдатели зафиксировали автобус, который перевозил людей из района примерно в 250 метрах к югу от КПВВ к разрушенной части моста. Длина маршрута составляла примерно 700 метров.

"Команда миссии видела, что автобус в среднем перевозил 50 человек с периодичностью примерно каждые 20–30 минут, возвращаясь с примерно аналогичным количеством пассажиров на борту. Водитель маршрутного автобуса сообщил миссии, что нововведенная услуга маршрутного автобуса предоставляется бесплатно для всех, начиная с 15 июля", - отметили в пресс-службе.

По словам водителя, вместительность автобуса составляет 21 сидячее место и дополнительно 32 стоящих места, при этом отметив, что четкий график прибытия и отправления отсутствует Автобус отправляется, когда все сидячие и стоящие места заполнены.

"То, что пустили автобус, это, конечно, хорошо. Удобно, еще время экономится, пожилым людям теперь проще пересекать (линию разграничения, - ред.)", - отметила сегодня луганчанка Марина в комментарии LIGA.net.

В тот же день между бывшей передовой позицией террористов к югу от деревянных конструкций и их блокпостом, расположенным к югу от моста, наблюдатели видели шесть боевиков с нарукавными повязками и надписями "СЦКК".

Источники LIGA.net сообщили, что террористы усилили проверку документов на своему блокпосту в последние дни.

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