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12.02.2019, 10:12

Боевики не пустили ОБСЕ к границе с РФ: назвали "причину"

Боевики не пустили ОБСЕ к границе с РФ: назвали "причину" - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, наблюдатели не смогли попасть в захваченный гибридной армией РФ Новоазовск

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Боевики не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный Новоазовск, который расположен недалеко от неподконтрольного участка украинско-российской границы. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"10 февраля на блокпосте, расположенном севернее  четверо членов вооруженных формирований (двое из которых явно были вооружены) запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении Новоазовска и на восток в направлении границы с Российской Федерацией, сославшись на "проведение комплекса специальных мероприятий", - отметили в пресс-службе.

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Находясь на блокпосте, наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства пересекали данный блокпост во всех направлениях.

По данным ОБСЕ, террористы дважды запрещали патрулям миссии проезд через блокпост, расположенный к западу Верхнешироковского (быв. Октябрь, - ред.), сославшись на "распоряжения от своих командиров" и необходимость предъявления "письменного разрешения на проезд или списка планируемых мест назначения".

27 марта 2018 года боевики террористической организации ДНР запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам в Кременце.

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Теги: война, Донбасс, обсе, граница с РФ, новоазовск
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