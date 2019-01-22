Боевики обстреляли газопровод в Донбассе: ранен сапер

Фото: пресс-центр штаба АТО

дополнено

Сапер пиротехнического подразделения ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области получил ранения при обследовании газопровода Марьинка-Красногоровка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, украинские саперы и газовики проводили работы по обследованию газопровода, имея подтверждения режима тишины, в сопровождении зеркального патруля наблюдателей ОБСЕ.

Реклама

"Наблюдатели ОБСЕ оставались на дороге. Саперы и газовики работали в поле. Около 14:00 по двум саперам, которые обследовали участок вокруг газопровода, открыли огонь из стрелкового оружия со стороны неподконтрольной Украины территории", - отметил Куць.

Он добавил, что саперы были вынуждены укрыться в траншее, там они находились почти час, пока не были эвакуированы - для чего привлекались силы СЦКК и бронированная техника.

Раненого сейчас доставляют в больницу.

В штабе ООС уточнили, что нет угрозы жизни раненому Артему Меленчук.

Боевики признали, что получают команды от главарей террористов во временно оккупированном Донбассе сбивать беспилотники ОБСЕ