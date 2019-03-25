Боевики обстреляли школы в Донбассе: фото

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Боевики обстреляли школы во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

По данным отчета ОБСЕ от 23 марта 2019 года, в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка на улице Самарской,1 миссия зафиксировала повреждение здания школы. "Это - 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 сантиметров от земли. По оценке патруля ОБСЕ, повреждения нанесены огнем из крупнокалиберного пулемета", - отметили в пресс-службе миссии.

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По словам сотрудников школы, обстрел спроизошел 21 марта утром, когда ученики уже находились в школе. При попытке патруля СММ выяснить обстоятельства, запуганные террористами РФ сотрудники школы отказались ответить на любые вопросы без их разрешения.

"Указанная схема показывает, что ВСУ не могут быть причастными к повреждению школы по тем причинам, что расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее 3450 метров, что является недостижимой для стрельбы из пулемета. Школа находится внутри жилого квартала и со всех сторон окружена жилыми домами. Учитывая, что повреждение - на высоте 30 сантиметров от земли, пуля не смогла бы обойти все эти дома", - отметили в штабе ООС.

Во втором случае, по адресу проспект Школьный, 13 в населенном пункте Гольмовский ОБСЕ видела отверстие размером один сантиметр и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны школы. Сотрудникам школы запретили впускать наблюдателей внутрь заведения для осмотра места повреждения и общаться по этому вопросу. Они сообщили только то, что повреждение образовалось в результате попадания пули вечером 20 марта.

В штабе ООС подчеркнули, что ВСУ не причастны к обстрелу школы.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Расстояние до фактической линии соприкосновения и соответственно нахождения ближайших позиций украинских военных составляет более 2200 метров. Здание школы находится внутри плотной жилой застройки многоэтажных домов. Профиль рельефа по направлению украинских позиций является закрытым, то есть создает препятствие для ведения огня из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

С северной стороны улицы Стратонавтов в жилом квартале Киевского района временно оккупированного Донецка команда ОБСЕ впервые заметила два неразорвавшихся боеприпаса, лежавших на расстоянии 25 метров друг от друга.