ОБСЕ сообщила о неразорвавшихся боеприпасах на улицах Донецка

Иллюстративное фото: LIGA.net

С северной стороны улицы Стратонавтов в жилом квартале Киевского района временно оккупированного Донецка команда ОБСЕ впервые заметила два неразорвавшихся боеприпаса, лежавших на расстоянии 25 метров друг от друга. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

По оценке, это были реактивные снаряды РСЗО (БМ-21), частично спрятанные в кустарниках в мягком грунте.

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"Рядом с этими неразорвавшимися боеприпасами наблюдатели не видели никаких ограждений или знаков, предупреждающих о минной опасности", - уточнили в пресс-службе.

5 марта 2019 года недалеко от центрального железнодорожного вокзала наблюдатели ОБСЕ обнаружили корпус боеприпаса реактивной системы залпового огня.