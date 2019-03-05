"Лежал на обочине": ОБСЕ сообщила о корпусах снарядов в Донецке

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Во временно оккупированном Донецке недалеко от центрального железнодорожного вокзала наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили корпус боеприпаса реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На улице Путиловская Роща, примерно в 3,5 км к северо-востоку от центрального железнодорожного вокзала, члены патруля СММ обнаружили лежащий на обочине дороги предмет, по оценке, корпус боеприпаса реактивной системы залпового огня (типа Град)", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, 2 марта на ул. Ананченка в микрорайоне Трудовские, что в Петровском районе Донецка примерно в 10 метрах от близлежащих жилых домов, команда миссии зафиксировала предмет, застрявший посередине улицы в асфальтном покрытии.

По оценке СММ, это был корпус реактивного снаряда РСЗО.

18 февраля 2019 года источники LIGA.net сообщили, что в Донецке утром произошли три взрыва, пострадавших нет. Позже появилось видео с места инцидента.