Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 10:08

"Лежал на обочине": ОБСЕ сообщила о корпусах снарядов в Донецке

"Лежал на обочине": ОБСЕ сообщила о корпусах снарядов в Донецке - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, зафиксированы два инцидента в городе

Реклама
Реклама

Во временно оккупированном Донецке недалеко от центрального железнодорожного вокзала наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили корпус боеприпаса реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На улице Путиловская Роща, примерно в 3,5 км к северо-востоку от центрального железнодорожного вокзала, члены патруля СММ обнаружили лежащий на обочине дороги предмет, по оценке, корпус боеприпаса реактивной системы залпового огня (типа Град)", - отметили в пресс-службе.

Реклама

По данным ОБСЕ, 2 марта на ул. Ананченка в микрорайоне Трудовские, что в Петровском районе Донецка примерно в 10 метрах от близлежащих жилых домов, команда миссии зафиксировала предмет, застрявший посередине улицы в асфальтном покрытии.

По оценке СММ, это был корпус реактивного снаряда РСЗО.

18 февраля 2019 года источники LIGA.net сообщили, что в Донецке утром произошли три взрыва, пострадавших нет. Позже появилось видео с места инцидента.

Отправить:
Распечатать:
Теги: корпуса, снаряды, боеприпасы, обсе, РСЗО, Донецк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 