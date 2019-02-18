В оккупированном Донецке произошли взрывы: источники

Фото: LIGA.net

Во временно оккупированном Донецке сегодня утром произошло три взрыва. Об этом сообщили LIGA.net источники в захваченном гибридной армией РФ областном центре.

"Предварительно говорят, что пострадавших нет", - отметил собеседник на правах анонимности.

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Взрывы были зафиксированы недалеко от гостиницы Парк ИНН, там находятся наблюдатели ОБСЕ и админздания главарей пророссийских наемников.

"На прошлой неделе, в пятницу, 15 февраля, в городе тоже было неспокойно", - сказал источник, уточнив, что во "всем, как всегда, они (боевики, - ред.) обвинят украинские ДРГ для устрашения" местных жителей.

25 января 2019 года сообщалось , что в Донецке боевики ввели штрафы за вождение автомобиля с украинскими номерами.