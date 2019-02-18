Взрывы в оккупированном Донецке: в сети появилось видео

В сети появилось видео с места сегодняшних взрывов во временно оккупированном Донецке.

На видео видны воронки на земле после взрывов. Очевидцы сообщили, что во время одного из взрывов "дрожали стекла".

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"Сильный взрыв прозвучал, я как раз у себя находился в кабинете…такой, что стекла задрожали…Может минут через 20-30 - еще два взрыва, но послабее, эвакуировали детей", - отметил заместитель директора многопрофильного лицея №1 Донецка Николай Приходько.

18 февраля 2019 года источники LIGA.net сообщили, что в Донецке утром произошли три взрыва, пострадавших нет.



