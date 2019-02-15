Боевики оставили на ночь в серой зоне 46 человек: их эвакуировали

Фото: Mykyta Lutskyy / radiosvoboda.org

Боевики гибридной российской армии устроили провокацию, подвергнув опасности жизни десятков людей: за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска "Майорск" под Донецком они пропустили через подконтрольный им блокпост 46 человек, фактически оставив их в серой зоне линии разграничения. Об этом инциденте пишет в Facebook представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Произошло это вчера вечером между временно оккупированной Горловкой и населенным пунктом Зайцево.

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За оставшееся до закрытия КПВВ время люди не успели даже пересечь "нулевой" блокпост оккупантов, фактически оставшись ночевать на нейтральной полосе.

В экстренном порядке решая возникшую проблему, пограничники и штаб операции объединенных сил по приказу командующего ООС Сергея Наева эвакуировали людей, продлив время работы КПВВ.

"Все службы вышли в ночное время, чтобы помочь и защитить наших граждан Украины. В очередной раз провокация оккупантов не прошла", - пишет Лисянский.

Аналогичную провокацию оккупанты осуществляли 6 декабря 2018 года.

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