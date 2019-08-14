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Боевики посадили в колонию студента с проукраинской позицией

Боевики посадили в колонию студента с проукраинской позицией - Фото
Арест (иллюстративное фото - depositphotos.com)
14.08.2019, 06:20

По информации правозащитников, террористы почти год удерживают Сергея Русинова

Боевики террористической организации ЛНР почти год удерживают студента Сергея Русинова из-за его проукраинской позиции. Об этом сообщила Восточная правозащитная группа в Facebook.

Правозащитники уточнили, что 24 августа 2018 года в  Луганске был задержан студент второго курса колледжа культуры и искусств Русинов Сергей Владимирович.

"Сергея задержали по статье 244 так называемого кодекса "ЛНР" - организация деятельности террористической группы. По словам так называемых следователей МГБ "ЛНР", Сергей является организатором проукраинской террористической группы и активно придерживается проукраинской позиции", - отмечается в сообщении.

По информации правозащитников, Русинов просто был активным пользователям в социальных сетях и лайками поддерживал проукраинские посты.

Псевдосуд террористов приговорил Русинова к шести годам лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию №60. "Русинов не внесен в списки на обмен, о нем мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину", - подчеркнули правозащитники, уточнив, что подобный случай не единичный во временно оккупированном Донбассе.

Правозащитники призвали руководство страны потребовать от террористов списки граждан Украины которые были задержаны с мая 2014 года по настоящее время из числа жителей ОРДЛО.

9 августа 2019 года СБУ сообщала, что 223 украинских заложника находятся в плену боевиков во временно оккупированном Донбассе.

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боевики Луганск колония сергей русинов
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