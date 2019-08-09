Гибридная война. Сколько заложников в плену боевиков: данные СБУ

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223 украинских заложника находятся в плену боевиков во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

"По данным информационного учета объединенного центра по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны… в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы - 223 человека", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины собирает для международных судов против России показания бывших украинских заложников, которых боевики пытали на временно оккупированных РФ территориях Донбасса. 5 августа сообщалось , что

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