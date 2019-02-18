Сколько военных в заложниках у оккупантов Донбасса: данные штаба

Встреча освобожденных заложников в аэропорту Борисполь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По состоянию на сегодня, 18 февраля 2019 года, в заложниках у гибридной российской армии в Донбассе находится 41 украинский военнослужащий. Об этом пишет издание Новинарня, ссылаясь на данные ответа Минобороны на журналистский запрос.

Минобороны утверждает, что по состоянию на 13 февраля боевики удерживали в заложниках 40 военных.

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Эти данные - до попадания в плен бойца 128-й бригады Игоря Мирончука.

Он стал четвертым заложником боевиков с начала года.

Вчера на фронте ВСУ отразили атаку диверсантов, взяв при этом в плен боевика.

По данным СБУ, с начала войны в Донбассе (отсчет с 7 апреля 2014 года) Украина нашла и освободила 3238 человек.