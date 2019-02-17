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17.02.2019, 23:16

Провальная атака ДРГ боевиков в Донбассе: одного взяли в плен

Провальная атака ДРГ боевиков в Донбассе: одного взяли в плен - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Группа наемников гибридной армии РФ пыталась напасть на украинских военных

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Сегодня, 17 февраля, в районе боевых действий в Донбассе на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, наемники гибридной армии РФ предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, чтобы атаковать позиции объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Военные на наблюдательных пунктах заметили врага. Нападение боевиков отразили, одного из них взяли в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений объединенных сил.

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Сегодня по состоянию на 18:00 боевики гибридной армии РФ шесть раз обстреляли позиции объединенных сил. При этом оккупанты использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Ранее сегодня сообщалось, что подразделения объединенных сил в Донбассе точным ударом уничтожили укрепление пехоты гибридной армии РФ. Момент уничтожения зафиксирован на видео.

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Теги: Донбасс, война, боевики, плен
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