Провальная атака ДРГ боевиков в Донбассе: одного взяли в плен

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 17 февраля, в районе боевых действий в Донбассе на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, наемники гибридной армии РФ предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, чтобы атаковать позиции объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Военные на наблюдательных пунктах заметили врага. Нападение боевиков отразили, одного из них взяли в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений объединенных сил.

Реклама

Сегодня по состоянию на 18:00 боевики гибридной армии РФ шесть раз обстреляли позиции объединенных сил. При этом оккупанты использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Ранее сегодня сообщалось, что подразделения объединенных сил в Донбассе точным ударом уничтожили укрепление пехоты гибридной армии РФ. Момент уничтожения зафиксирован на видео.