"Фееричные кульбиты": удар ВСУ - взлетел блиндаж боевиков - видео

Подразделения объединенных сил в Донбассе точным ударом уничтожили укрепление пехоты гибридной армии РФ. Видео обнародовал украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем Facebook.

ВСУ ударили прямо в блиндаж боевиков: "Меткий выстрел или как в бойницу влетает осиное жало, да так, что остатки блиндажа делают фееричные кульбиты в воздухе".

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Штефан также сообщил, что, по данным разведки, уничтожен пулеметный расчет оккупантов и ликвидированы два боевика.

Военнослужащий не уточнил, в какой именно день снято видео.

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