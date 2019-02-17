Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Объединенные силы уничтожили укрепление российских оккупантов

Реклама
Реклама

Подразделения объединенных сил в Донбассе точным ударом уничтожили укрепление пехоты гибридной армии РФ. Видео обнародовал украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем Facebook.

ВСУ ударили прямо в блиндаж боевиков: "Меткий выстрел или как в бойницу влетает осиное жало, да так, что остатки блиндажа делают фееричные кульбиты в воздухе".

Реклама

Штефан также сообщил, что, по данным разведки, уничтожен пулеметный расчет оккупантов и ликвидированы два боевика.

Военнослужащий не уточнил, в какой именно день снято видео.

Смотрите также: Ликвидация боевиков: в сети появилось видео работы снайпера ВСУ

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, ВСУ, война, Донбасс, оккупанты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Фееричные кульбиты": удар ВСУ - взлетел блиндаж боевиков - видео
"Фееричные кульбиты": удар ВСУ - взлетел блиндаж боевиков - видео
Перенос даты Рождества. Епифаний объяснил свою позицию: видео
Перенос даты Рождества. Епифаний объяснил свою позицию: видео
Нацотбор на Евровидение-2019: кто прошел в финал - видео
Нацотбор на Евровидение-2019: кто прошел в финал - видео
ТЭК Меркель: Северный поток-2 остается очень важным
В правительстве предложили запретить трудоустройство ФОПов
Экономика В правительстве предложили запретить трудоустройство ФОПов
"Фактология". Отрывок из важнейшей книги по версии Билла Гейтса
HR "Фактология". Отрывок из важнейшей книги по версии Билла Гейтса
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Фееричные кульбиты": удар ВСУ - взлетел блиндаж боевиков - видео
"Фееричные кульбиты": удар ВСУ - взлетел блиндаж боевиков - видео
Перенос даты Рождества. Епифаний объяснил свою позицию: видео
Перенос даты Рождества. Епифаний объяснил свою позицию: видео 12:39
Нацотбор на Евровидение-2019: кто прошел в финал - видео
Нацотбор на Евровидение-2019: кто прошел в финал - видео 11:15
На охрану США заступил ультрасовременный корабль-невидимка: видео
На охрану США заступил ультрасовременный корабль-невидимка: видео 08:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 