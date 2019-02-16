Закарпатский легион подтвердил, что пропавший военный в плену

Фото: Facebook "Повернись живим"

Закарпатский легион у себя в Facebook подтвердил, что боец Игорь Мирончук попал в плен к донецким боевикам.

"После ряда сообщений ресурсов террористической ДНР мы имеем основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми СМИ противника, наш собрат Игорь Мирончук", - сообщает бригада.

Реклама

Напомним, об исчезновении солдата стало известно 10 февраля.

Закарпатский легион отмечает, что Мирончук находится в подавленном состоянии: "произносит заученные фразы, написанные пропагандистами российских оккупационных войск". На некоторых фрагментах записи видно, как он читает написанный текст.

Ранее сообщалось, что сапер ГСЧС погиб при разминировании схрона с боеприпасами возле поселка Пески. Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.