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16.02.2019, 21:05

Закарпатский легион подтвердил, что пропавший военный в плену

Закарпатский легион подтвердил, что пропавший военный в плену - Фото
Фото: Facebook "Повернись живим"

Боец, об исчезновении которого сообщалось 10 февраля, находится в плену у боевиков Донбасса

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Закарпатский легион у себя в Facebook подтвердил, что боец Игорь Мирончук попал в плен к донецким боевикам.

"После ряда сообщений ресурсов террористической ДНР мы имеем основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми СМИ противника, наш собрат Игорь Мирончук", - сообщает бригада.

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Напомним, об исчезновении солдата стало известно 10 февраля.

Закарпатский легион отмечает, что Мирончук находится в подавленном состоянии: "произносит заученные фразы, написанные пропагандистами российских оккупационных войск". На некоторых фрагментах записи видно, как он читает написанный текст.

Ранее сообщалось, что сапер ГСЧС погиб при разминировании схрона с боеприпасами возле поселка Пески. Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.

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Теги: война, Донбасс, закарпатский легион, Игорь Мирончук
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