В Донбассе пропал раненый военный: мог попасть в плен

Фото: Facebook/Повернись живим

9 февраля военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады мог попасть в плен к боевикам в Донбассе. Об этом сообщает в Facebook Закарпатский легион.

"Вчера во время обстрела противником взводного опорного пункта один наш военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Еще один военнослужащий, вероятно, из-за полученной контузии потерял ориентацию на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций. В этих обстоятельствах мы не исключаем попадание его в плен", - отмечается в сообщении.

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В штабе операции объединенных сил пока от официальных комментариев отказались.

"Мы проверяем эту информацию, видели сообщение", - отметили LIGA.net в штабе ООС, пообещав обнародовать данные, если они подтвердятся.

Отвечая на вопрос, на каком направлении в Донбассе это произошло, в ООС сказали: "Мы знаем, где, но сказать не можем из определенных соображений".

В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в районе проведения операции объединенных сил пропал военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.