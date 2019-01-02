В Донбассе пропал украинский военный, возможно - попал в плен

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в районе проведения операции объединенных сил пропал военнослужащий одного из подразделений. Боевики заявили, что взяли в плен украинского военного. Об этом сообщает в Facebook Закарпатский Легион.

С момента исчезновения военного были организованы розыскные мероприятия, которые по состоянию на 2 января 2019 года не дали результата.

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Сообщается, что по данному факту 29 декабря 2018 года военная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Отмечается, что информация, распространяемая сайтами российско-оккупационных войск, о якобы проведенных наступательных действиях со стороны подразделений бригады является фейковой, не соответствуют действительности и противоречит здравому смыслу.

В Закарпатском Легионе добавили, что поиск военнослужащего продолжается, и подтвердили, что номер автомата АКС-74У, показанного в Интернете, действительно закреплен за пропавшим военнослужащим.

Российские СМИ, со ссылкой на информацию, полученную от террористов, написали, что боевики задержали украинского военного, якобы "принимавшего участие в попытке проникновения" на оккупированную территорию на южном направлении. Сообщают, что у пленного переохлаждение.

1 января в Донбассе погиб украинский военнослужащий, сообщили в штабе операции объединенных сил.