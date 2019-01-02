Режим "тишины": в первый день года погиб украинский военный

1 января в Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.
Двое военных ранены.
За прошлые сутки боевики три раза нарушили установленный режим тишины, в том числе и открывали огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Опорные пункты ВСУ в районе Гнутово обстреляли из 82-мм минометов, а в районе хутора Вольный и Новотошковского - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Украинские военные открывали ответный огонь.
29 декабря 2018 года с полуночи в Донбассе на линии столкновения должен был начать действовать режим "тишины", о котором договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске. В первые же часы боевики его нарушили.