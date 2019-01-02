Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.01.2019, 07:31

Режим "тишины": в первый день года погиб украинский военный

Режим "тишины": в первый день года погиб украинский военный - Фото
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

1 января в Донбассе один служащий Вооруженных Сил Украины погиб и еще двое получили ранения

Реклама
Реклама

1 января в Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. 

Двое военных ранены. 

Реклама

За прошлые сутки боевики три раза нарушили установленный режим тишины, в том числе и открывали огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения. 

Опорные пункты ВСУ в районе Гнутово обстреляли из 82-мм минометов, а в районе хутора Вольный и Новотошковского - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. 

Украинские военные открывали ответный огонь. 

29 декабря 2018 года с полуночи в Донбассе на линии столкновения должен был начать действовать режим "тишины", о котором договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске. В первые же часы боевики его нарушили.

Отправить:
Распечатать:
Теги: оос, война в донбассе, погибший, военный, режим тишины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 