Режим "тишины": в первый день года погиб украинский военный

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

1 января в Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

Двое военных ранены.

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За прошлые сутки боевики три раза нарушили установленный режим тишины, в том числе и открывали огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Опорные пункты ВСУ в районе Гнутово обстреляли из 82-мм минометов, а в районе хутора Вольный и Новотошковского - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали ответный огонь.

29 декабря 2018 года с полуночи в Донбассе на линии столкновения должен был начать действовать режим "тишины", о котором договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске. В первые же часы боевики его нарушили.