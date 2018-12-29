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29.12.2018, 08:47

В первые часы боевики сорвали режим "тишины" в Донбассе

В первые часы боевики сорвали режим "тишины" в Донбассе - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

По данным ООС, террористы обстреляли позиции ВСУ на горловском направлении

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Боевики сегодня нарушили режим прекращения огня в Донбассе на новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Несмотря на проведение новогодних и рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, согласно договоренностей, достигнутых ТКГ по введению командованием объединенных сил бессрочного режима "тишина" на всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками, в течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям ООС вблизи поселка Железное, что на горловском направлении", - отметили в пресс-центре.

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Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет.

29 декабря 2018 года с полуночи в Донбассе на линии столкновения должен был начать действовать режим "тишины", о котором договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске.

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Теги: сводка оос, война в добассе, режим тишины
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