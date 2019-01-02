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02.01.2019, 13:56

Боевики после праздников сгонят призывников на участки - ГУР

Боевики после праздников сгонят призывников на участки - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, призывников обязали прибыть на участки с 9 января по 4 февраля 2019 года

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Во временно оккупированном Донбассе так называемое командование российских оккупационных войск пытается повысить боевые возможности передовых подразделений соединений за счет переформирования и уменьшения их количества. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Предполагается расформировывать подразделения, в которых ожидается освобождение большого количества военнослужащих, не желающих продолжать службу по "контракту".  За счет личного состава, который останется, и призыва молодого пополнения, будут формироваться новые подразделения российских оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, в связи с этим, накануне празднования Нового года "руководителям" местных управлений и отделов образования так называемые военные комиссариаты направили предписания с требованием обеспечить 100% явку молодежи на призывные участки для постановки на воинский учет.

"Согласно графику указанные меры планируется провести (в зависимости от населенного пункта) с 9 января по 4 февраля 2019 года", - уточняется в сообщении.

В ГУР сообщали, что создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.

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Теги: война в донбассе, гур, призывники
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