Боевики после праздников сгонят призывников на участки - ГУР

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Во временно оккупированном Донбассе так называемое командование российских оккупационных войск пытается повысить боевые возможности передовых подразделений соединений за счет переформирования и уменьшения их количества. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Предполагается расформировывать подразделения, в которых ожидается освобождение большого количества военнослужащих, не желающих продолжать службу по "контракту". За счет личного состава, который останется, и призыва молодого пополнения, будут формироваться новые подразделения российских оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, в связи с этим, накануне празднования Нового года "руководителям" местных управлений и отделов образования так называемые военные комиссариаты направили предписания с требованием обеспечить 100% явку молодежи на призывные участки для постановки на воинский учет.

"Согласно графику указанные меры планируется провести (в зависимости от населенного пункта) с 9 января по 4 февраля 2019 года", - уточняется в сообщении.

В ГУР сообщали, что создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.