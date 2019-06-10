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10.06.2019, 20:33

Боевики пять раз стреляли в Донбассе: ВСУ дали адекватный ответ

Боевики пять раз стреляли в Донбассе: ВСУ дали адекватный ответ - Фото
Фото: depositphotos.com

Потерь среди украинских военнослужащих нет

С начала текущих суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Дважды боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета в районе села Водяное.

Возле Пищевика со стороны населенного пункта Верхнешироковское боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета.

Вблизи Новотроицкого со стороны населенного пункта Докучаевск российско-оккупационные войска стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе населенного пункта Зайцево со стороны Гольмовского боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Сегодня в Администрации президента заявили, что не понимают, почему Генпрокуратура открыла несколько уголовных производств по высказываниям представителя Украины в Минске Леонида Кучмы об "экономической блокаде" Донбасса и ответном огне. 

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Теги: обстрел, Донбасс, минск, режим тишины
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