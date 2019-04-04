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04.04.2019, 13:17

Боевики усиливают позиции в Донбассе - ГУР

Боевики усиливают позиции в Донбассе - ГУР - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

По данным украинской разведки, часть подразделений террористов скрыто вывели в районы сосредоточения

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Командование российских оккупационных войск усиливает боевые возможности соединений и частей боевиков под видом проведения контрольных проверок за зимний период обучения. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

По данным украинской разведки, часть подразделений российских оккупационных войск скрыто выведена в районы сосредоточения. Террористы интенсивно проводят тренировки по управлению огнем артиллерийских и минометных подразделений, которые якобы с целью проверки прибыли в районы передовых позиций по учебной тревоге.

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В ГУР добавили, что на основных и запасных пунктах управления войсками, боевики развернули оперативные группы, которые осуществляют уточнения и распределение для поражения целей (объектов) среди подразделений, привлеченных к тренировкам.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.

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Теги: боевики, Донбасс, гур, позиции
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