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09.02.2019, 22:40

Боевики в Донбассе не пустили наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск

Боевики в Донбассе не пустили наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск - Фото

Инцидент произошел на блокпосту, расположенном на северном въезде в Новоазовск

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Российские наемники в Донбассе не позволили патрулю СММ ОБСЕ проехать в Новоазовск Донецкой области, объяснив "проведением в том районе комплекса специальных мероприятий". Об этом сообщает штаб операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Инцидент произошел на блокпосту, расположенном на северном въезде в Новоазовск.

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Трое боевиков не пустили наблюдателей ОБСЕ в центр города, объяснив, что запрет вызван "проведением в том районе комплекса специальных мероприятий".

Украинская сторона СЦКК считает недопустимым подобные агрессивные действия российско-оккупационных войск, которые приобрели системный характер и приводят к эскалации напряжения, говорится в сообщении.

Сегодня министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который председательствует в ОБСЕ, выразил "твердую поддержку" Украине и "глубокое сожаление" из-за запрета на украинских выборах международных наблюдателей от Росии и их протеже.

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Теги: боевики, Донбасс, обсе, новоазовск, наблюдатель
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