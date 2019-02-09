Боевики в Донбассе не пустили наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск

Российские наемники в Донбассе не позволили патрулю СММ ОБСЕ проехать в Новоазовск Донецкой области, объяснив "проведением в том районе комплекса специальных мероприятий". Об этом сообщает штаб операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Инцидент произошел на блокпосту, расположенном на северном въезде в Новоазовск.

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Трое боевиков не пустили наблюдателей ОБСЕ в центр города, объяснив, что запрет вызван "проведением в том районе комплекса специальных мероприятий".

Украинская сторона СЦКК считает недопустимым подобные агрессивные действия российско-оккупационных войск, которые приобрели системный характер и приводят к эскалации напряжения, говорится в сообщении.

Сегодня министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который председательствует в ОБСЕ, выразил "твердую поддержку" Украине и "глубокое сожаление" из-за запрета на украинских выборах международных наблюдателей от Росии и их протеже.