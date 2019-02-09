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09.02.2019, 14:16

Глава ОБСЕ о запрете наблюдателей от России: Глубокое сожаление

Глава ОБСЕ о запрете наблюдателей от России: Глубокое сожаление - Фото
Мирослав Лайчак (фото - пресс-служба МИД Словакии)

В МИД Словакии сообщили, что Мирослав Лайчак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин поговорили по телефону

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Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который председательствует в ОБСЕ, выразил "твердую поддержку" Украины и "глубокое сожаление" из-за запрета на украинских выборах международных наблюдателей от Росии и их протеже. Об этом сообщает пресс-служба МИД Словакии.

Сказано, что Лайчак и глава МИД Украины Павел Климкин провели телефонный разговор вчера, 8 февраля. Говорили о предстоящих (31 марта - ред.) выборах президента Украины.

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"Независимость, беспристрастность и профессионализм мониторинга выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ имеют решающее значение. Я убежден, что запрос БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ред.) об аккредитации всех его наблюдателей отвечает интересам ОБСЕ, Украины и ее народа", - заявил Лайчак после разговора.

Также он призвал Украину "искать все возможные решения", чтобы бы аккредитовать всех наблюдателей БДИПЧ на выборах. 

7 февраля Верховная Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вчера заявил, что наблюдателей из РФ можно допустить на выборы-2019. МИД Украины ответил на это: отсутствие на выборах наблюдателей из страны-оккупанта не помешает миссии ОБСЕ провести качественное наблюдение за волеизъявлением украинцев.

Затем Волкер изменил свое мнение. Вскоре и Россия передумала направлять в Украину своих наблюдателей.

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Теги: Россия, словакия, обсе, запрет, наблюдатели, Мирослав Лайчак
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