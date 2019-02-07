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07.02.2019, 21:26

Выборы-2019: Волкер изменил мнение по наблюдателям из России

Выборы-2019: Волкер изменил мнение по наблюдателям из России - Фото
Курт Волкер (фото - rada.gov.ua)

Опасения Украины относительно безопасности вполне реальны, считает Волкер

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Беспокойство Киева по поводу безопасности в случае участия российских наблюдателей в выборах украинского президента имеет реальные основания, поскольку Россия - страна-агрессор. Об этом написал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ред.) ОБСЕ. Мы убеждены в приверженности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а значит беспокойство Украины относительно безопасности - реальное", - написал Волкер.

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Ранее Волкер заявлял, что наблюдателей из РФ можно допустить на выборы-2019.

МИД Украины ответил на это: отсутствие на выборах-2019 наблюдателей из страны-оккупанта России не помешает миссии ОБСЕ провести качественное наблюдение за волеизъявлением украинцев. Наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента страны-оккупанта РФ в прошлом году, и это не помешало ОБСЕ мониторить процесс.

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Теги: выборы-2019, Курт Волкер, наблюдатели, обсе
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