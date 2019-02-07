В МИД отреагировали на слова Волкера о наблюдателях РФ на выборах

Екатерина Зеленко (фото - пресс-служба МИД)

Отсутствие на выборах-2019 наблюдателей из страны-оккупанта России не помешает миссии ОБСЕ провести качественное наблюдение за волеизъявлением украинцев. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, пишет Укринформ.

Так она прокомментировала заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что можно допустить наблюдателей из РФ на выборы-2019.

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По ее словам, взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на "подшефной" ОБСЕ территории никогда не мешало БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека; институт ОБСЕ, — ред.) успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами.

"Поэтому его миссия должна быть успешной и на украинских выборах", — отметила она.

Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов, заверила представитель МИД.

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