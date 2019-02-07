Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.02.2019, 10:53

Берлин и Париж о "плане Сайдика": Пригодится, когда придет время

Берлин и Париж о "плане Сайдика": Пригодится, когда придет время - Фото
Мартин Сайдик (фото — ЕРА)

Германия и Франция считают, что в личной инициативе представителя ОБСЕ в минской контактной группе есть "важные идеи", которые "пригодятся позднее"

Реклама
Реклама

В Берлине и Париже считают, что так называемый план Сайдика для временно оккупированного Донбасса содержит идеи, которые "пригодятся, когда придет время". Украина ранее отвергла эту личную инициативу спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, пишет Европравда.

Немецкий посол в Украине Эрнст Райхель подчеркнул, что этот план Сайдик представил еще в 2018 году на встрече ОБСЕ в Милане.

Реклама

По его словам, идея документа — якобы не заменить минские соглашения, а дополнить их.

"Основная цель — создать условия для появления в Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН и ОБСЕ. И этот документ действительно содержит важные идеи, которые пригодятся для дискуссии, когда придет время", — считает он.

Читайте также: "Донбассу - конец, он разрушен". Интервью с Горбулиным за минуту

Французский посол в Украине Изабель Дюмон солидарна с позицией немецкого коллеги: она считает, что план Сайдика "следует изучить, исходя из того, что он всегда близко сотрудничал с нормандским форматом и знает все сложности процесса урегулирования по минским соглашениям".

Интервьюер также напомнил Райхелю, что тот два года назад заявил, что местные выборы во временно оккупированном Донбассе якобы можно провести и в присутствии российских гибридных войск. Посол на это отреагировал следующим образом: "Я тогда сказал то, что сказал, и не хочу вновь открывать эту тему".

Сайдик предлагает ЕС создать "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов, так как минские соглашения "нечеткие".

Президент Петр Порошенко считает, что миротворцы ООН не могут быть "эскорт-сервисами наблюдателей ОБСЕ". Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала инициативу посла ОБСЕ.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что план "не выходит за рамки минских соглашений", а глава МинВОТ Вадим Черныш — что это подготовка для Украины приднестровского сценария легализации террористов.

В России якобы "удивлены" плану Сайдика

Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, Германия, франция, война в донбассе, местные выборы, мартин сайдик, план сайдика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 