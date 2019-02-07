Берлин и Париж о "плане Сайдика": Пригодится, когда придет время

Мартин Сайдик (фото — ЕРА)

В Берлине и Париже считают, что так называемый план Сайдика для временно оккупированного Донбасса содержит идеи, которые "пригодятся, когда придет время". Украина ранее отвергла эту личную инициативу спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, пишет Европравда.

Немецкий посол в Украине Эрнст Райхель подчеркнул, что этот план Сайдик представил еще в 2018 году на встрече ОБСЕ в Милане.

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По его словам, идея документа — якобы не заменить минские соглашения, а дополнить их.

"Основная цель — создать условия для появления в Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН и ОБСЕ. И этот документ действительно содержит важные идеи, которые пригодятся для дискуссии, когда придет время", — считает он.

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Французский посол в Украине Изабель Дюмон солидарна с позицией немецкого коллеги: она считает, что план Сайдика "следует изучить, исходя из того, что он всегда близко сотрудничал с нормандским форматом и знает все сложности процесса урегулирования по минским соглашениям".

Интервьюер также напомнил Райхелю, что тот два года назад заявил, что местные выборы во временно оккупированном Донбассе якобы можно провести и в присутствии российских гибридных войск. Посол на это отреагировал следующим образом: "Я тогда сказал то, что сказал, и не хочу вновь открывать эту тему".

Сайдик предлагает ЕС создать "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов, так как минские соглашения "нечеткие".

Президент Петр Порошенко считает, что миротворцы ООН не могут быть "эскорт-сервисами наблюдателей ОБСЕ". Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала инициативу посла ОБСЕ.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что план "не выходит за рамки минских соглашений", а глава МинВОТ Вадим Черныш — что это подготовка для Украины приднестровского сценария легализации террористов.

В России якобы "удивлены" плану Сайдика.