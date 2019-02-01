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01.02.2019, 17:01

Сценарий легализации террористов: МинВОТ о плане Сайдика

Сценарий легализации террористов: МинВОТ о плане Сайдика - Фото
Вадим Черныш (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В плане для Украины используется принцип, по которому действует РФ в отношении непризнанной Приднестровской республики

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План Сайдика готовит для Украины приднестровский сценарий легализации террористов, считает министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net. 

По его словам, планом предусмотрено, что переходная администрация будет работать не только с теми органами местного самоуправления, которые будут избраны после выведения российских войск, но и с административными структурами террористов.

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"Это фактическая легитимизация образований, которые называют себя органами оккупированных территорий", - сказал он.

Черныш отметил, что такой же принцип применяется РФ для непризнанной Приднестровской республики.

При этом, если план не будет выполнен до конца, административные структуры террористических организаций на оккупированных территориях останутся. 

Черныш также обратил внимание, что по плану, миротворческая миссия ООН должна действовать на всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только в оккупированных районах.

"Я не вижу тут логики, и это не указано ни в одном соглашении, которые Украина подписывала", - сказал министр. 

Черныш подчеркнул, что план на 19 страницах не является официальным документом ОБСЕ или ООН. Это предложение для дискуссии, поданное Сайдиком, Апаканом и Морелем.

"Документ стал предметом дискуссии одновременно с заявлениями отдельных оппозиционных политических сил. Возможно совпало, но, по моему мнению, есть определенная закономерность в этом", - добавил он.

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик в своем плане для Украины предлагает ЕС создать "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов. Сайдик пишет, что минские соглашения "нечеткие". В ООН сказали, что не имеют отношения к плану Сайдика.

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Теги: вадим черныш, мартин сайдик, Донбасс, приднестровье, план сайдика
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