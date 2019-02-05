Миротворцы - не эскорт ОБСЕ. Порошенко о плане Сайдика

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Петр Порошенко считает, что миротворческая миссия ООН должна иметь мандат ответственности на всей оккупированной территории Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Миротворцы ООН не будут эскорт-сервисами наблюдателей ОБСЕ. Миротворцы должны творить мир и иметь мандат ответственности на всей оккупированной территории", - заявил Порошенко.

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Он уверен, что необходимо имплементировать минские соглашения, под которыми стоит подпись президента РФ Владимира Путина. "Наличие миротворцев означает разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск и техники. Я думаю, что господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать. Я ему это советую", - резюмировал президент.

Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала инициативу посла ОБСЕ, а полпред РФ в контактной группе Минска Борис Грызлов удивился плану Сайдика. Представитель организации предлагает ЕС создать "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов. Сайдик считает, что минские соглашения "нечеткие".