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Боты:
05.02.2019, 00:34

Миротворцы - не эскорт ОБСЕ. Порошенко о плане Сайдика

Миротворцы - не эскорт ОБСЕ. Порошенко о плане Сайдика - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент прокомментировал план специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика для Украины

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Президент Петр Порошенко считает, что миротворческая миссия ООН должна иметь мандат ответственности на всей оккупированной территории Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Миротворцы ООН не будут эскорт-сервисами наблюдателей ОБСЕ. Миротворцы должны творить мир и иметь мандат ответственности на всей оккупированной территории", - заявил Порошенко.

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Он уверен, что необходимо имплементировать минские соглашения, под которыми стоит подпись президента РФ Владимира Путина. "Наличие миротворцев означает разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск и техники. Я думаю, что господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать. Я ему это советую", - резюмировал президент.

Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала инициативу посла ОБСЕ, а полпред РФ в контактной группе Минска Борис Грызлов удивился плану Сайдика. Представитель организации предлагает ЕС создать "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов. Сайдик считает, что минские соглашения "нечеткие".

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Теги: Россия, петр порошенко, война, Донбасс, миротворцы оон, мартин сайдик
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