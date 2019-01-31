Волкер о плане Сайдика: Не выходит за рамки минских соглашений

Посол ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик не предлагает демонтировать минские соглашения или заменить их другим форматом, а только предложил "определенные идеи" насчет того, как ООН и ОБСЕ могли бы сотрудничать в регионе. Об этом, комментируя в эфире телеканала Прямой нашумевший "план Сайдика", сказал спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Потому что, если вы собираетесь развернуть миротворческую операцию, вам понадобятся административные функции, которые эти две организации должны разделить между собой ", — отметил представитель Вашингтона.

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По его мнению, концепция Сайдика не выходит за рамки имплементации минских соглашений. Но сначала, подчеркнул американский дипломат, РФ должна решиться прекратить войну.

"Это осуществление (пунктов соглашений), а не замена Минску. Речь идет о том, чтобы отыскать пути воплощения минских договоренностей", — уточнил он.

Проблема в том, отметил представитель Госдепа США, что Россия "никогда не придерживалась полного прекращения огня", также не было полного отвода тяжелого вооружения, войска РФ продолжают находиться на востоке, и Москва все так же финансирует и дает оружие оккупационным администрациям в Донбассе.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала инициативу посла ОБСЕ, а полпред РФ в контактной группе Минска Борис Грызлов удивился плану Сайдика. Представитель организации предлагает ЕС создать "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов. Сайдик пишет, что минские соглашения "нечеткие".

Читайте мнение: Минские соглашения все-таки можно пересмотреть