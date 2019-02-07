Волкер: Российские наблюдатели на выборах в Украине — это ОК

Курт Волкер (фото - rada.gov.ua)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не видит ничего предосудительного в том, чтобы на предстоящих выборах президента были наблюдатели от страны-оккупанта России, если будет выполнено условие: все пройдет под руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они (власть, — ред.) придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут усомниться в честности выборов. Не страшно, если будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ. Никаких игр", — предостерег дипломат.

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Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия планирует направить своих представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ, которая будет работать на выборах президента в Украине. Глава МИД Павел Климкин заявлял, что ведомство не будет принимать заявки на регистрацию наблюдателей из РФ.

В ОБСЕ позднее пояснили, что россияне делают в миссии.

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БДИПЧ - один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который занимается обеспечением уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов. Основан в 1990 году как Бюро по свободным выборам. Самое известное направление деятельности — наблюдение за выборами в странах-участниках ОБСЕ.

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