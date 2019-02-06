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06.02.2019, 18:48

В ОБСЕ пояснили, что россияне делают в миссии наблюдателей

В ОБСЕ пояснили, что россияне делают в миссии наблюдателей - Фото
ОБСЕ

В ОБСЕ знают, что Украина против россиян в миссии наблюдателей за выборами, но это "не соответствует принципам"

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В ОБСЕ объяснили наличие среди наблюдателей, которые должны будут работать на выборах в Украине, граждан РФ тем, что при формировании миссии руководствовались своими внутренними правилами и методиками. Об этом на пресс-конференции заявил глава миссии ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) Питер Тейлер, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы знаем о позиции украинской власти относительно наблюдателей. Должны отметить, что это не соответствует принципам ОБСЕ и подходам ОБСЕ к формированию миссии для наблюдения за выборами", - сказал он.

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"Однако нашей задачей является наблюдение за выборами, поэтому мы будем ждать, что будет происходить, и следить за тем, как эта ситуация будет развиваться", - добавил он.

По словам Тейлера, сейчас по этому поводу идут дискуссии между офисом ОБСЕ в Варшаве и украинской властью.

Также представитель ОБСЕ отметил, что состав миссии формировался с соблюдением методики ОБСЕ/БДИПЧ.

"Есть определенная методика и практика формирования таких миссий, когда накануне рассылаются приглашения всем 57 странам-членам ОБСЕ с просьбой представить их кандидатуры для наблюдения за выборами", - сказал Тейлер.

Он отметил, что в переданном в МИД Украины списке 92 человека, в том числе двое из них - граждане РФ. Однако в числе 17 наблюдателей постоянного состава россиян, по словам Тейлера, нет.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия планирует направить своих представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ, которая будет работать на выборах президента в Украине.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Министерство иностранных дел не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента Украины.

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Теги: выборы, президент, обсе, рф, наблюдатель
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