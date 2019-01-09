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09.01.2019, 20:44

Выборы президента: МИД не примет заявки наблюдателей из России

Выборы президента: МИД не примет заявки наблюдателей из России - Фото
Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Климкин пригласил ОБСЕ направить наблюдательную миссию на украинские президентские выборы

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Министерство иностранных дел не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом сообщил в Facebook глава ведомства Павел Климкин.

Несколько дней назад министр направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на украинские президентские выборы.

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По словам министра, в числе прочего он отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей.

"Считаю это необходимым, если речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ", - написал Климкин.

Министр заявил, что те, кто видят возможным "демократическое волеизъявление в России под зонтиком ФСБ" без риска для избирателей, пусть отстаивают свою точку зрения в правовом поле.

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31 декабря ЦИК ликвидировала пять избирательных участков, расположенных в России.

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Теги: выборы президента 2019, павел климкин, наблюдатели, МИД
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