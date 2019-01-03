Климкин ответил, почему закрыли все избирательные участки в РФ

Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил решение Центральной избирательной комиссии Украины закрыть избирательные участки на территории страны-агрессора России. Об этом он написал в своей колонке для Украинской правды, говорится в сообщении МИД в Facebook.

Климкин подчеркнул, что организовывать голосование на территории РФ опасно для избирателей.

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"Проводить выборы на территории страны агрессора и оккупанта является априори очень проблематичным шагом. В случае же с Россией это было бы еще и крайне рискованно... Надо быть неизлечимо наивным, чтобы поверить, что ФСБ и другие российские институты не станут влиять на украинские выборы на своей собственной территории", - отметил он.

По словам министра, ЦИК руководствовалась соображениями безопасности, поскольку "мы (Украина - ред.) не можем гарантировать, что в день выборов не будет устроено опасных провокаций".

"Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений. Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примет участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий", - добавил глава украинского МИДа.

31 декабря ЦИК ликвидировала пять избирательных участков, расположенных в России.