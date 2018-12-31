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31.12.2018, 18:15

ЦИК ликвидировал избирательные участки Украины в России

ЦИК ликвидировал избирательные участки Украины в России - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня Центральная избирательная комиссия ликвидировала пять избирательных участков Украины, находящихся за границей

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Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала пять избирательных участков, расположенных в России. Это следует из приложения к постановлению ЦИКа, которым вносятся изменения в постановление N67 от 12 апреля 2012 года.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании сегодня, 31 декабря.

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"Ликвидировать избирательный участок N900075, в связи с чем позицию по этому избирательному участку исключить; ликвидировать избирательный участок: NN900077, 900078, 900117, 900118", - гласит документ.

Кроме того, ЦИК изменил границы избирательных участков в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Комиссия также увтердила разъяснение применения некоторых положений закона "О выборах президента Украины". Разъяснение касается, в частности, требований к представлению кандидатом декларации и ксерокопии паспорта для регистрации.

Также ЦИК установил порядок передачи протоколов о подсчете голосов избирателей на специальных избирательных участках, образованных на судах, находящихся в день голосования в плавании под государственным флагом Украины, на полярной станции Украины, и сообщений об их содержании в соответствующей окружной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что в ЦИК в первый день предвыборной кампании зарегистрировали первого кандидата в президенты - бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.

 

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Теги: выборы, цик
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