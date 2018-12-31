Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты

Игорь Шевченко (фото - liga.net)

В первый день предвыборной кампании в ЦИК зарегистрировали первого кандидата в президенты - бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. Об этом сообщает 24 канал.

Во время регистрации Шевченко заявил, что ушел из бизнеса еще 10 лет назад, а 2,5 млн гривень для участия в выборах - его личные средства, которые указаны в декларации.

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Экс-министр идет в президенты, потому что у него есть “достаточно знаний - в том числе и иностранных языков - хорошее образование и опыт в бизнесе и на госслужбе”.

Назначение Шевченко на пост министра экологии якобы в свое время лоббировал беглый нардел Александр Онищенко.

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