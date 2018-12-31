Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.12.2018, 12:57

Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты

Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты - Фото
Игорь Шевченко (фото - liga.net)

Им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко

Реклама
Реклама

В первый день предвыборной кампании в ЦИК зарегистрировали первого кандидата в президенты - бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. Об этом сообщает 24 канал.

Во время регистрации Шевченко заявил, что ушел из бизнеса еще 10 лет назад, а 2,5 млн гривень для участия в выборах - его личные средства, которые указаны в декларации.

Реклама

Экс-министр идет в президенты, потому что у него есть “достаточно знаний - в том числе и иностранных языков - хорошее образование и опыт в бизнесе и на госслужбе”.

Назначение Шевченко на пост министра экологии якобы в свое время лоббировал беглый нардел Александр Онищенко.

Читайте также: Выборы президента 2019: в Украине стартует избирательная кампания

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы президента украины, президентская кампания, игорь шевченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 