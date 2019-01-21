РФ направит своих наблюдателей на выборы в Украине

Россия планирует направить своих представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ, которая будет работать на выборах президента в Украине. Об этом в интервью российскому пропагандистскому изданию ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
На вопрос, намерена ли Россия участвовать в миссии, он ответил: "Да, мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ".
При этом Грушко признал наличие опасений, что украинская сторона откажется регистрировать представителей РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ пригласила представителей России в наблюдательную миссию, которая будет работать на выборах президента в Украине.
В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Министерство иностранных дел не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента Украины.